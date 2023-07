BrianzAcque al Gran Premio di Monza: più distributori di acqua pubblica all’autodromo

L’Autodromo di Monza sta continuando l’avvicinamento verso il Gran Premio d’Italia a piccoli ma decisivi passi. Uno di questi riguarda anche la sostenibilità dei servizi che deve offrire al pubblico, e l’accordo a medio e lungo termine stretto con BrianzAcque va in questa direzione.

Alla presenza dei due presidenti, Enrico Boerci per l’ente e Giuseppe Redaelli per la Sias, oltre alla “benedizione” del sindaco di Monza Paolo Pilotto, che è particolarmente sensibile a queste problematiche, lunedì 31 luglio è stato illustrato il piano in vista dell’imminente evento di inizio settembre, ma che prevede ulteriori sviluppi che vanno ben al di là della semplice fornitura di acqua potabile al pubblico che entra in autodromo.

Monza: BrianzAcque incrementerà gli spillatori di acqua pubblica in occasione del Gp

Per restare in tema di Gran Premio d’Italia la notizia principale è che BrianzAcque a fianco della stazione principale, la Casetta dell’acqua posizionata nella zona centrale dell’impianto, e ai banchi spillatori messi in campo dodici mesi fa, ne aggiungerà altri per incrementare la disponibilità di acqua naturale e controllata sia per gli addetti ai lavori, e quindi nel paddock, sia per le migliaia di appassionati presenti, a partire da quelli che frequenteranno la tanto attesa fan zone.

Monza: sarà concesso di portare al Gp le borracce metalliche

Altro punto importante, che permetterà soprattutto di evitare le incomprensioni dello scorso anno, è la conferma che sarà concesso a chi si recherà in autodromo di poter portare con sé le sempre più utili bottigliette metalliche da mezzo litro, con la disponibilità di riempirle ogni qualvolta se ne abbia la necessità.

Com’è stato giustamente sottolineato alla presentazione del progetto, oltre a poter usufruire di un acqua di qualità a costo zero, il servizio consentirà un risparmio “ecologico’ diminuendo al tempo stesso l’acquisto di bottigliette di plastica.