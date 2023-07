Monza rinnova la Casa dell’acqua dei record in via Maroncelli

I monzesi abituati a rifornirsi di acqua alla casetta nel piazzale dell’Inail di via Maroncelli troveranno un impianto nuovo: Brianzacque ha, infatti, sostituito quello vetusto, installato oltre dieci anni fa dall’Agam, con uno moderno, più efficiente.

Monza rinnova la Casa dell’acqua dei record: è la più attiva della città

Il cambio, che ha richiesto circa un mese di lavori, sarà apprezzato da molti utenti dato che la struttura vanta un primato particolare: con i quasi 2.500.000 litri erogati è la più attiva della città e ha consentito di evitare il ricorso a 5 milioni di bottigliette di plastica da mezzo litro. I consumatori potranno continuare ad attingere gratuitamente, inserendo la tessera in vendita a 3 euro.

Monza rinnova la Casa dei record: i progetti per l’acqua di prima falda

«Continuiamo a investire svariati milioni di euro sul territorio nonostante nella nostra provincia il costo dell’acqua sia tra i più bassi d’Italia – ha spiegato il presidente di Brianzacque Enrico Boerci giovedì durante l’inaugurazione – con i comuni stiamo ragionando su progetti che consentano di impiegare l’acqua di prima falda per irrigare le aree verdi e i campi da gioco, in modo da risparmiare le spese della potabilizzazione. Il Monzello è il primo centro sportivo in cui si allena una società di serie A» in cui viene applicato questo sistema.

«Con i tecnici dell’azienda – ha affermato il presidente di Ato Silverio Clerici – stiamo studiando una proposta per realizzare una rete duale che consenta di impiegare l’acqua di prima falda per innaffiare i giardini condominiali e per gli sciacquoni dei water. I comuni dovrebbero tenere conto dei maggiori costi nel conteggio degli oneri di urbanizzazione».

Monza: a settembre a Sant’Albino l’ottava Casa dell’acqua della città

A settembre, ha anticipato il vicesindaco Egidio Longoni, a Sant’Albino, di fronte alla elementare Manzoni, sarà installata l’ottava casetta di Monza. La loro diffusione, ha notato l’assessora all’Ambiente Giada Turato, ha un impatto positivo anche nella lotta al cambiamento climatico: «Con Brianzacque – ha aggiunto – siamo impegnati a valorizzare il consumo di acqua di prima qualità e l’impiego di quella non potabile per altri usi, compreso il lavaggio delle strade».