Seregno, inaugurata una nuova casetta dell’acqua in via Marengo

Con una cerimonia molto semplice, allietata dal sorriso dei bambini frequentanti il centro estivo della scuola per l’infanzia Ronzoni-Silva, è stata inaugurata mercoledì 5 luglio a Seregno una nuova casetta dell’acqua, che BrianzAcque, in accordo con l’amministrazione comunale, ha installato in via Marengo, di fronte al supermercato della Unes. La finalità della novità è quella di garantire una fornitura di acqua in modo particolare ai residenti nei quartieri di Santa Valeria e del Ceredo.

Casetta dell’acqua: gli interventi delle autorità

Da sinistra, Boerci, Rossi e Celletti

«L’acqua per noi è un bene fondamentale -ha spiegato il sindaco Alberto Rossi, rivolto ai bambini presenti-. La scorsa estate, quando non pioveva mai, siamo stati ad esempio costretti a chiedere ai nostri amici vigili del fuoco di bagnare le piante, affinché non morissero». Il ragionamento è quindi proseguito: «Fino a qualche anno fa, avevamo una sola casetta dell’acqua in via Bellini, nella zona del Lazzaretto. Poi, insistendo con BrianzAcque, ne è stata posizionata una seconda in via Pacini, tra i quartieri di Sant’Ambrogio e San Carlo. Questa invece è la terza, mentre tra qualche settimana ne inaugureremo una quarta a San Salvatore, proprio vicino alla scuola per l’infanzia Ottolina-Silva». Soddisfazione si è letta anche nelle parole di Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque, accompagnato dal suo vice Gilberto Celletti: «Essere qui con i bambini, che dimostrano sempre grande voglia di fare, è bello. Non era mai capitato che una casetta fosse addobbata da un lavoretto come il vostro, che rappresenta le gocce d’acqua: lo lasceremo appeso, sperando che nessuno lo tocchi. A voi bambini regaleremo una borraccia, per consentirvi di dissetarvi in estate».

Casetta dell’acqua: come usufruire del servizio

I primi approvvigionamenti alla nuova casetta dell’acqua

Le casette dell’acqua sono in funzione per l’intero arco dell’anno, senza limitazioni orarie. L’acqua al momento è disponibile gratuitamente. La sola richiesta è quella di acquistare un’apposita tessera nella sede comunale di via Umberto I, al costo di 3 euro.