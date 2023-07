Varedo: nuova casa dell’acqua, la seconda più smart è alla Valera

Inaugurata la seconda casa dell’acqua di Varedo, la prima alla Valera e più smart rispetto alla sorella di via Rebuzzini. Taglio del nastro mercoledì grazie all’intesa tra BrianzAcque e l’amministrazione comunale: presente tutto il Cda del gestore idrico, il sindaco Filippo Vergani e il suo vice nonchè consigliere regionale, Fabrizio Figini e numerosi abitanti della zona.

Varedo: nuova casa dell’acqua, si aggiunge a quella di via Rebuzzini

Quella di via Rebuzzini dalla sua entrata in esercizio ha erogato oltre 1,7 milione di litri d’acqua pubblica, evitando l’uso di 1,147 milione di bottiglie di plastica da 1,5 litri e l’emissione in atmosfera di 171,482 kg di anidride carbonica.

Varedo: nuova casa dell’acqua, le dichiarazioni

“Sono davvero lieto di salutare l’avvio di questa nuova casa dell’acqua a km 0, che va a raddoppiare la dotazione di chioschi presenti sul territorio varedese ampliando così la fascia di popolazione che ne può usufruire – ha detto l’ad Boerci – Un chiosco con già un record: è la prima volta che un self service dell’acqua viene inaugurato in presenza di tutto il nostro consiglio d’amministrazione che ringrazio insieme alle altre autorità intervenute”.

Una promessa mantenuta, nelle parole del sindaco Vergani: “Oggi, nel nostro piccolo, continuiamo a fare passi concreti in questa direzione e sono sicuro che i cittadini di Varedo lo apprezzino. La scelta di edificare questa nuova casa dell’acqua incontrerà, ne sono certo, il gradimento e il pieno consenso dei Varedesi e, in questo caso, soprattutto quello dei cittadini del quartiere Valera”.

Varedo: nuova casa dell’acqua, come funziona

Entrambe le casette funzionano in modo continuativo 24 ore su 24, tutto l’anno. Per i rifornimenti serve l’apposita tessera acquistabile al costo di 3 euro al distributore automatico negli uffici demografici del Comune di Varedo, in via Vittorio Emanuele II.