Vimercate chiude la ciclopedonale di Villa Sottocasa per rifare la recinzione

Proseguono i lavori di riqualificazione del giardino di Villa Sottocasa a Vimercate e chiude temporaneamente la ciclopedonale che costeggia il torrente Molgora per permettere agli operai di rifare la recinzione. L’intervento finanziato con fondi Pnrr per 2 milioni di euro inibisce il passaggio di pedoni e biciclette dal 17 luglio fino alla fine del mese.

Vimercate chiude la ciclopedonale e gli interventi

Durante questo periodo di chiusura sarà sostituita la recinzione lungo i lati di via Terraggio Molgora e torrente Molgora e verrà anche aperto un cancello pedonale lungo questo tratto, mentre carraio sul Terraggio verrà riverniciato. La ciclopedonale non sarà percorribile dal bivio poco dopo l’ingresso dal parcheggio di via Galbussera e fino all’accesso dal Terraggio Molgora. Sarà invece accessibile il tratto della ciclopedonale che dal parcheggio di via Galbussera verso via Bergamo.

Vimercate chiude la ciclopedonale e via Del Salaino

Inoltre da martedì 18 a venerdì 21 luglio 2023, dalle ore 08.30 alle ore 17.00, la via Del Salaino a Oreno, nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P.45 (semaforo del Pagani) e fino all’incrocio con via Pasteur, sarà chiuso al traffico. La chiusura è resa necessario per permettere ai tecnici di BrianzAcque di effettuare degli scavi si saggio per la futura realizzazione della vasca di regimazione delle acque meteoriche che, una volta realizzata, eliminerà il problema degli allagamenti causati dalle forti piogge improvvise che rendono impraticabile ai veicoli la via del Salaino.