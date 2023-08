F1, tutto sul Gp d’Italia: orari, regole e novità della gara di Monza

Più ci avvicina all’evento e man mano arrivano le informazioni utili da parte della Sias in merito agli aspetti organizzativi del Gran Premio d’Italia del 3 settembre.

F1, tutto sul Gp d’Italia a Monza: gli accessi

Prima di tuto gli accessi che come lo scorso anno saranno aperti dalle 7 del mattino, solo il venerdì l’ingresso è posticipato di trenta minuti. La speranza è che le operazioni di convalida dei biglietti si svolgano in maniera più celere, perché questo è stato uno dei punti critici della passata edizione creando lunghe code di appassionati ai varchi. Tuttavia va sottolineato che saranno ben cinque gli ingressi pedonali (Vedano, Lesmo, Mirabello, Costa Alta e Costa Bassa) a cui sono state aggiunte due passerelle per velocizzare le operazioni, al Mirabello e all’ingresso di Santa Maria delle Selve.

F1, tutto sul Gp d’Italia a Monza: cosa non può entrare in autodromo

Per evitare incomprensioni spiacevoli è meglio che chi si reca in autodromo sappia fin da ora che non può presentarsi in sella a una bicicletta o a bordo dei sempre più imperanti monopattini per cui, addetti ai lavori esclusi, gambe in spalla e scarpe comode. In caso di maltempo è consentito armarsi di ombrello ma che non abbia la punta metallica, per intenderci meglio avere i classici pieghevoli da borsa. Borsa che non può contenere bombolette spray o, visto quello accaduto in altri circuiti specie con i tifosi di Verstappen, fumogeni e materiale tipico da festa pirotecnica. Si potranno sventolare le bandiere, sempre ben accette quelle della Ferrari, purché l’asta sia di plastica flessibile.

F1, tutto sul Gp d’Italia a Monza: i punti ristoro, l’acqua, token e non solo

Una volta entrati, considerando che il tempo medio di permanenza supera le sei ore, sarà possibile rifocillarsi nei ventiquattro punti di ristoro predisposti in varie zone dell’impianto che, oltre ai discussi gettoni, quest’anno accetteranno ancora le classiche forme di pagamento compresi i contanti.

Se invece qualcuno non vuole rinunciare al panino portato da casa, e nel contempo ha finito la preziosa acqua, troverà dieci postazioni gratuite gestite da BrianzAcque. Potrà riempire le ormai sempre più usate borracce metalliche da mezzo litro, anch’esse motivo d’incomprensioni agli ingressi la passata edizione.

Così come è stato deciso di andare incontro alle esigenze alimentari degli spettatori e potenziare anche i servizi igienici con il numero di bagni chimici portato a poco meno di mille unità.

F1, tutto sul Gp d’Italia a Monza: la Fan Zone

La tanto attesa Fan Zone, come nel 2022 sarà posizionata nel prato che divide il rettilineo della Parabolica da quello d’Alta velocità, e conterrà una serie di stand di merchandising di tutti i tipi a fianco di esposizioni di auto storiche e monoposto di Formula 1 del passato, a cui sono stati aggiunti intrattenimenti legati al mondo della Formula 1 per coinvolgere direttamente gli appassionati.

Dalle 14 di giovedì tutti avranno libero accesso, mentre nei tre giorni di gare solo chi ha acquistato il biglietto potrà usufruire dei servizi e dei giochi della Fan zone. Infine, visto che ci si immagina che tutti vengano per seguire le vicende agonistiche, negli orari in cui le varie categorie scenderanno in pista sarà possibile seguirle nei trentuno maxi schermi di dislocati nei punti a maggior concentrazione di pubblico.