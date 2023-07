F1: calendario 2024, Gp d’Italia l’1 settembre

Domenica 1 settembre 2024: la data del Gp d’Italia nel calendario della prossima stagione rese note da Fia e Formula 1. Come già quest’anno, il fine settimana dei motori a Monza si conferma all’inizio di settembre e chiude l’estate sui circuiti d’Europa.

F1: calendario 2024, obiettivo “regionalizzazione”

La stagione con 24 gare inizierà in Bahrain il 2 marzo per finire ad Abu Dhabi l’8 dicembre. Il Gp del Bahrain e quello dell’Arabia Saudita (9 marzo) sono in programma di sabato nel rispetto del Ramadan.

La Formula 1 ha apportato delle modifiche nel disegno del calendario per puntare su una sempre maggiore “regionalizzazione”: lo spostamento del Giappone ad aprile, dell’Azerbaigian a settembre (subito dopo Monza) e del Qatar a dicembre con Abu Dhabi l’obiettivo è rendere il campionato più sostenibile anche dal punto di vista logistico.