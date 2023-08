F1, lavorare al Gp d’Italia: tutte le possibilità per la gara di Monza

Il Gp d’Italia è da sempre un’occasione per trovare lavoro per tantissimi giovani. Sono 1200 le possibilità di lavoro a Monza nelle giornate del Gran Premio, in programma dall’1 al 3 settembre.

F1, lavorare al Gp d’Italia: 1.200 posti tra addetti alla viabilità, steward e facchini

Si cercano addetti alla viabilità, steward e facchini e per la selezione del personale la Sias, società che gestisce l’impianto, si è affidata a Manpower che pubblica l’annuncio sul proprio sito.

«Cerchiamo candidati con propensione al lavoro di squadra -spiegano in Manpower – affidabili, proattivi, dinamici, con attitudine a gestire afflussi importanti di persone, buona resistenza fisica in quanto il lavoro viene svolto prevalentemente in piedi».

Gli Steward saranno posizionati agli accessi pedonali per i controlli di sicurezza e l’accoglienza del pubblico. Le nuove regole stabilite per l’ingresso al circuito prevedono la possibilità di entrare con borracce e bottigliette d’acqua fino a mezzo litro, ma restano vietate bottiglie di vetro, armi, aste per bandiere che non siano in plastica flessibile.

F1, lavorare al Gp d’Italia: l’offerta

La ricerca riguarda anche gli addetti alla viabilità che dovranno occuparsi dell’ingresso e del deflusso del pubblico e facchini (dotati di proprie scarpe antiinfortunistica) che sono figure chiave nei giorni in cui l’autodromo diventa una vera città nella città.

L’offerta è un contratto di somministrazione sulla base delle giornate assegnate. Per tutte le persone selezionate è previsto un corso online di sicurezza sul lavoro come prevede il decreto legislativo 81/08.

L’annuncio on line si chiude con un consiglio per tutti coloro che saranno selezionati: «Si consiglia di portarsi un piccolo zaino contenente una scorta d’acqua, un eventuale cappello per proteggersi dal sole e una mantellina/K-way per ripararsi dalla pioggia».

F1, lavorare al Gp d’Italia: ricerca anche per gli eventi del Fuori Gp

Anche Vision Plus, la società che organizza per il secondo anno il Fuori GP in città, è alla ricerca di personale: «Stiamo selezionando uomini e donne che dovranno essere i responsabili e coordinatori degli eventi che animeranno le diverse piazze nel centro storico e nelle periferie – spiega la titolare Samantha Ceccardi – cerchiamo anche giovani che si occuperanno di fornire informazioni e dell’accoglienza dei turisti. Il requisito indispensabile è la conoscenza della lingua inglese, poi almeno 4 anni di esperienza lavorativa, quindi candidati con almeno 23 anni».

F1, lavorare al Gp d’Italia: addetti per aree hospitality e ristorazione

Anche i brand che partecipano al GP cercano da sempre addetti per le aree hospitality e per i paddock e in crescita sono le ricerche di addetti alla ristorazione nell’area di Monza e Brianza su tutte le piattaforme di offerte di lavoro.