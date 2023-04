Monza: arengario accessibile, l’odg leghista passa all’unanimità

L’amministrazione di Monza dovrà lavorare per «risolvere in maniera definitiva ed efficace» i problemi di accessibilità all’arengario. Dovrà, in sostanza, individuare la soluzione più indicata per abbattere le barriere architettoniche e finanziare i lavori con la prossima variazione di bilancio: lo sancisce l’ordine del giorno al preventivo presentato dal leghista Simone Villa e approvato all’unanimità dal consiglio comunale.

Monza: arengario accessibile, le critiche del centrodestra all’amministrazione Pilotto

II centrodestra a più riprese ha criticato la giunta per non aver inserito nel documento l’intervento nonostante la passata amministrazione sia stata «massacrata» a causa dell’impossibilità per i disabili di salire al primo piano e l’organizzazione delle mostre sia costata al Comune una condanna per discriminazione pronunciata dal Tribunale in seguito a un ricorso della Ledha.