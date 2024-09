È arrivato morto all’ospedale di Niguarda il 50enne rimasto coinvolto in un violentissimo incidente mentre in sella alla sua moto di grossa cilindrata percorreva via Leonardo da Vinci, dalla rotonda di via Maresciallo Giardino in direzione della Comasina. Per motivi ancora tutti da accertare attorno alle 17 di venerdì, l’uomo ha perso il controllo del mezzo volando per diversi metri sull’asfalto. Il volo è stato fatale e all’arrivo dei mezzi di soccorso le sue condizioni sono apparse subito disperate. È deceduto durante il trasporto in ambulanza.

Incidente a Paderno Dugnano: morto motociclista di 50 anni, i primi rilievi

La famiglia è stata subito allertata ed arrivata a Niguarda la moglie è stata informata del decesso. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso al transito il tratto di via Leonardo da Vinci che va dalla rotatoria delle scuole Gramsci verso la Comasina, per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi che serviranno per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. In base alle prime rilevanze sembra che abbia fatto tutto da solo senza il coinvolgimento di altri mezzi di passaggio.

Non è ancora chiaro se provenisse da via Giardino e avesse preso velocità imboccando via da Vinci o provenisse dal ponte della Clinica San Carlo. In questo caso saranno le immagini della video sorveglianza stradale e le testimonianze di eventuali testimoni a chiarire nel dettaglio il tragico episodio.