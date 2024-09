Meteo, il bilancio dell’estate: è stata caldissima, i numeri dell’osservatorio di Brianzacque

A Seregno l’agosto 2024 è stato perfino più torrido della famigerata estate del 2003: il record per nulla positivo è attestato dall’Osservatorio meteo climatico di BrianzAcque nel bollettino del trimestre giugno-agosto.

Meteo, il bilancio dell’estate: l’agosto a Seregno ha battuto il primato del 2003

Nonostante il giugno fresco, affermano i tecnici coordinati dal climatologo Alessandro Ceppi, a livello nazionale l’estate che sta per terminare è stata la terza più calda dal 1800 in poi, nel Nord Italia è stata la seconda più rovente dopo quella del 2003 ma, in alcune località tra cui Seregno, ha battuto ogni primato con una temperatura media del mese di agosto di 27,2 gradi a fronte dei 27 rilevati ventun’anni fa.

Meteo, il bilancio dell’estate: a Monza 61 giornate oltre i 30 gradi, 41 consecutive

A Monza il termometro della stazione Arpa di via Monte Generoso ha superato i 30 gradi in 61 giornate, di cui 41 consecutive, e ha rilevato 41 notti tropicali, ovvero con temperature minime sopra i 20 gradi: a livello provinciale i valori medi mensili hanno oltrepassato di 3 gradi la media di quelli del periodo compreso tra il 1991 e il 2020.

Meteo, il bilancio dell’estate: asciutta ma con i temporali intensi che hanno fatto danni

Oltre che caldo il trimestre, preceduto da un maggio particolarmente piovoso, è stato piuttosto asciutto, non segnato da temporali intensi a eccezione di quello che il 21 giugno si è abbattuto su Arcore dove in un quarto d’ora sono caduti 28,4 millimetri di acqua. Un’altra bomba d’acqua è stata registrata il 27 agosto a Correzzana dove in un’ora ne sono scesi 43,4 di cui 38 in mezzora: un altro acquazzone simile, secondo le stime, potrebbe verificarsi tra tredici anni.

La pioggia ha bagnato anche l’inizio di settembre: il 5 e 6 ha colpito soprattutto la fascia ovest della Brianza come dimostrano i 145 millimetri caduti a Limbiate nel corso di 24 ore, con un tempo di ritorno di 18 anni.

L’8, invece, il maltempo ha sferzato il nord della provincia: a Besana in Brianza sono scesi 141 millimetri di acqua millimetri in ventiquattr’ore.