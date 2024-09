Villasanta: scontro sulla commissione territorio, presidente eletto con un solo voto

Chi c’era racconta di una riunione a dir poco turbolenta. Lo scontro (verbale) a Villasanta tra maggioranza e opposizione si è consumato giovedì 19 settembre, in occasione dell’insediamento della commissione territorio. Qui si sarebbe dovuto votare la nomina del presidente. Gli accordi erano già stati presi, quindi nulla sarebbe dovuto andare storto.

Villasanta: scontro sulla commissione territorio, accordi fatti e saltati

Alla minoranza è spettata la presidenza della commissione bilancio con Angela Calloni mentre Vittorio Cazzaniga era stato indicato per la guida della commissione territorio. Ma durante la seduta: colpo di scena. La maggioranza, per voce della consigliera Laura Cesana, ha espresso perplessità in merito alla nomina all’architetto, ma gli accordi erano stati presi e così Cazzaniga è stato nominato con un solo voto, mentre la maggioranza ha preferito l’astensione.

Villasanta: scontro sulla commissione territorio, scintille anche sul bando del centro sportivo

Le scintille non sono finite qui. All’ordine del giorno c’era la votazione sulla possibilità che il nuovo bando di gestione (della durata di ben 26 anni) del centro sportivo alla società Villa reale tennis Monza possa essere o meno di interesse pubblico.

«Tutto l’incartamento, che la maggioranza ha raccolto in anni noi della commissione avremmo dovuto studiarlo in soli cinque giorni – spiega la capogruppo di Io scelgo, Gaia Carretta – Abbiamo quindi chiesto una proroga della discussione che però ci è stata negata. Una posizione incomprensibile dal momento che il contratto ponte per la gestione del centro sportivo scade a giugno 2025, quindi il tempo per una proroga c’è». La discussione quindi passerà direttamente al consiglio comunale.

Villasanta: scintille sul mancato coinvolgimento delle minoranze

L’obiezione piccata di Io scelgo sta proprio nel mancato coinvolgimento delle minoranze. «Stiamo definendo l’atto finale della gestione del centro sportivo, che è il frutto di anni di lavoro del tavolo dello sport, degli uffici, dei tecnici e delle società sportive – ha replicato il sindaco, Lorenzo Galli – Non è possibile ora rimettere in discussione tutto come ha richiesto Vittorio Cazzaniga. Dice che hanno avuto solo cinque giorni per leggere la documentazione, ma questa proposta di convenzione è stata già votata dal consiglio comunale a dicembre del 2023, e i documenti sono disponibili sul sito del Comune. Rispetto a quel documento è stata fatta solo una piccolissima correzione che riguarda lo stralcio del contributo comunale. Niente che giustifichi il rinvio di un iter ormai alle battute finali. Siamo ripartiti da quel documento già votato, facendo solo in aggiornamento burocratico».

Villasanta: in consiglio comunale mozione sullo spazio ambulatoriale di San Fiorano

Al prossimo consiglio comunale sempre Io scelgo Villasanta presenterà una mozione riguardo il destino dello spazio ambulatoriale di San Fiorano, per il quale la giunta Ornago aveva intrapreso un dialogo con Ats per la riapertura dei locali come sportello per alcuni servizi non ambulatoriali. Nel frattempo l’allora consigliere Massimo Casiraghi aveva promosso con i consiglieri di minoranza una raccolta firme per chiedere la riapertura dell’ambulatorio: «Ad oggi quei locali sono ancora chiusi. Chiediamo che venga ripristinato il tavolo di trattative con Ats e Asst Brianza, e che siano interpellati i medici di base di Villasanta per organizzare in uno spazio pubblico un presidio sanitario».