Io Scelgo Villasanta cambia i suoi vertici

Cambio ai vertici di Io scelgo Villasanta. Dopo l’elezione in consiglio comunale del presidente Vittorio Cazzaniga e della portavoce Gaia Carretta, sono decadute tutte le cariche. L’assemblea dei soci, che si è riunita lo scorso 28 giugno, ha scelto quindi i nuovi organi del movimento. Silvia Manoni è stata eletta nuova presidente, affiancata nell’incarico da Corrado Farchioni, scelto come segretario politico. Graziana Migliozzi è stata nominata tesoriera mentre Davyd Andryiesh è stato riconfermato nella carica di vicepresidente di Io scelgo. Roberto Frigerio è il nuovo portavoce. Nel direttivo sono presenti Sergio Labuz, Andrea Trentini e Cesello Mattana, oltre a Cazzaniga e Carretta che entrano di diritto in quanto eletti in consiglio comunale.

Io Scelgo Villasanta e la nuova presidente Manoni

«Sono emozionata e grata per l’elezione – ha affermato la neo nominata presidente del movimento -. Voglio continuare a lavorare per sfatare la questione del “villasantese doc”, per superare stereotipi e provincialismi diventati ormai obsoleti per una cittadina che guarda al futuro e che si sta popolando da anni ormai di nuovi villasantesi». Ottimista l’approccio di Farchioni, nuovo segretario politico: «Lavoreremo nei prossimi 1800 giorni che mancano alle prossime elezioni per conquistare un voto al giorno». L’impegno con il portavoce Frigerio sarà quello di «lavorare per la creazione di un vero spazio giovani, uno spazio non giudicante, costruito con i ragazzi per i ragazzi, per recuperare la passione di quelle persone che oggi vedono la politica come qualcosa di estraneo».