Oratorio inagibile a Villasanta, tutte le attività trasferite a San Fiorano

La comunità pastorale di Villasanta avrà a disposizione il solo oratorio di San Fiorano per tutte le attività in programma nel corso dell’anno. L’oratorio San Giovanni Bosco infatti è stato chiuso al pubblico perché non più agibile.

Oratorio inagibile a Villasanta, «piovuto dentro nelle ultime piogge e impianto di riscaldamento al capolinea»

«La struttura sente il peso degli anni – ha spiegato il parroco don Massimo Zappa – durante gli ultimi violenti acquazzoni è piovuto dentro le aule e anche l’impianto di riscaldamento è ormai arrivato al capolinea. Occorre quindi pensare a una ristrutturazione profonda di tutto lo stabile, che sarà anche l’occasione per ripensare gli spazi in base alle nuove esigenze».

Già lo scorso anno erano stati interpellati i gruppi che operano in oratorio: le catechiste, educatori, genitori, gli scout e la società sportiva Cosov, per chiedere a ciascuno di stilare un elenco delle necessità. «Abbiamo quindi fatto una sintesi di tutte le richieste e delle proposte e l’abbiamo sottoposta all’architetto che si occuperà del progetto», ha aggiunto il parroco.

Oratorio inagibile a Villasanta, iter lungo e progetto in fase di definizione

L’iter sarà lungo. Il progetto, che è ancora in fase di definizione, dovrà essere sottoposto al parere e al voto del consiglio pastorale per eventuali modifiche e poi inviato alla curia di Milano per l’approvazione. Non si sa quindi ancora quando prenderà il via il cantiere e soprattutto quanto dureranno i lavori.

«Per ora è certo che il prossimo anno utilizzeremo solo l’oratorio di San Fiorano, ma certamente l’oratorio in centro non sarà disponibile per molti mesi. Probabilmente gli spazi esterni – continua don Zappa – potranno essere utilizzati per l’oratorio estivo del prossimo anno. Comunque per ora sono solo ipotesi. Quello che è certo è che dovremo avere pazienza, iniziare a progettare il nuovo oratorio e poi aspettare i tempi per l’approvazione del piano di intervento». I lavori di riqualificazione dell’oratorio serviranno anche per abbattere le barriere architettoniche che ancora sono presenti nella struttura, ma non solo.

«Vorremmo realizzare una sala polifunzionale, uno spazio che possa essere utilizzato per esempio nelle le giornate di pioggia durante l’oratorio estivo, quando siamo costretti a mettere i ragazzi sotto i gazebo per non farli bagnare, ma anche per incontri e convegni aperti anche alla città».

Oratorio inagibile a Villasanta, riorganizzazione degli spazi a San Fiorano

In attesa di iniziare i lavori all’oratorio San Giovanni Bosco la diaconia della comunità pastorale ha provveduto a riorganizzare gli spazi all’interno dell’oratorio di San Fiorano.

Sono stati previsti appositi incontri con i genitori dei ragazzi impegnati nel cammino di iniziazione cristiana per illustrare i cambiamenti. Verrà mantenuta la distinzione dei gruppi parrocchiali di Santa Anastasia e San Fiorano che si incontreranno all’oratorio di via Cavour a settimane alterne. È invece ancora in fase di programmazione il percorso dei preadolescenti e degli adolescenti