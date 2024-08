L’annuncio della fermata Monza est riaccende Io scelgo Villasanta: “Vogliamo investimenti per la nostra stazione”

La giunta di Monza ha approvato nei giorni scorsi il testo di convenzione con RFI per la realizzazione della fermata Monza est parco. Una notizia che ha riacceso la battaglia intrapresa dalla lista Io scelgo Villasanta già durante la campagna elettorale e che – come ha confermato il direttivo della lista alla notizia dell’approvazione della convenzione – riprenderà subito dopo la pausa estiva.

A settembre riprenderà la raccolta firme avviata da Io scelgo, e ricomincerà anche l’interlocuzione con la nuova giunta villasantese per richiedere «migliore accessibilità, sicurezza negli attraversamenti e una nuova banchina per i treni S8 e i regionali per Bergamo».

La lista Io scelgo Villasanta: “Sottopasso e terza banchina per Villasanta parco”

I lavori per la nuova fermata ferroviaria di Monza, la terza nella città capoluogo, dovrebbero iniziare nel 2026. «Quella contro la fermata Monza est non è stata una battaglia che Io scelgo ha iniziato per meri fini elettorali – fanno sapere dal gruppo – e le quasi 600 firme raccolte ne sono la prova. Questa vicenda ha anche svelato l’astensione da parte della precedente amministrazione nel porsi parte in causa a favore dei propri cittadini, mostrandosi invece assoggettata al Pd di Villasanta, quest’ultimo sottoposto a logiche gerarchiche provinciali di partito».

Nonostante il progetto della fermata Monza est parco sia stato già finanziato e calendarizzato Io scelgo ha deciso comunque di continuare nella battaglia, cercando di ottenere «maggiori investimenti per Villasanta parco». La prima richiesta è la realizzazione di un sottopasso per l’accesso alle banchine e la costruzione di una terza banchina per la fermata dei treni della linea S8 e del regionale per Bergamo.

La lista Io scelgo Villasanta: “L’amministrazione dialoghi con Regione, Rfi e Trenord”

La battaglia continuerà anche in consiglio comunale. Il gruppo consigliare presenterà una mozione «per chiedere all’amministrazione di iniziare un dialogo con Regione Lombardia, RFI e Trenord per chiedere investimenti che riteniamo doverosi». Io scelgo ha sempre prospettato per la stazione di Villasanta un futuro di hub della mobilità sostenibile, possibile interscambio tra il quartiere monzese Libertà, Concorezzo e una parte di Vimercate.

«I residenti del quartiere Libertà di Monza hanno avuto il grande merito di portare all’attenzione delle istituzioni e dei decisori le loro esigenze, tanto da riuscire in meno di dieci anni a vedersi approvare il progetto, che ritengono utile e necessario. Per noi villasantesi non è stato così anche per logiche di partito. Oggi abbiamo una amministrazione che si dichiara civica e che ha scelto di avere un solo membro del Pd in giunta».