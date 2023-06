Monza: anche Forza Italia per i fuochi di San Giovanni, c’è la raccolta firme

La festa di San Giovanni è passata, ma Forza Italia di Monza non si rassegna davanti alla soppressione dei fuochi d’artificio decretata dalla giunta Pilotto. Giovedì 29 giugno e sabato 1 luglio gli azzurri allestiranno i loro banchetti in centro con il duplice obiettivo di promuovere l’adesione al partito, nell’ambito della campagna nazionale di tesseramento, e di raccogliere firme a sostegno dello spettacolo pirotecnico. I militanti saranno giovedì, dalle 10 alle 13, in largo IV Novembre e sabato, alla stessa ora, in piazza San Paolo.

Monza: anche Forza Italia per i fuochi di San Giovanni, “condanniamo una decisione che cancella la tradizione”

«Il sindaco Paolo Pilotto – spiegano gli esponenti del coordinamento cittadino – ha motivato questo provvedimento assurdo con la scelta di risparmiare risorse ed evitare di disturbare gli animali nel Parco e nei quartieri vicini. Noi condanniamo la decisione perché cancella una tradizione che si svolgeva da decenni che, per ovvi motivi è stata sospesa durante l’emergenza sanitaria, che era momento di festa e aggregazione per famiglie, giovani e meno giovani» e che costituiva «un’occasione di promozione del territorio» in quanto attirava migliaia di spettatori da fuori Monza.

Monza, Forza Italia per i fuochi di San Giovanni: “Miopia del centrosinistra, incompetenza o pigrizia?”

«La miopia del centrosinistra – commentano gli azzurri – ha dato il peggio di sé: se la giunta si fosse mossa per tempo avrebbe potuto trovare partner privati disponibili a contribuire al finanziamento dell’evento, magari arricchendo il pacchetto delle attività da svolgere in occasione della festa patronale. Anche le motivazioni ambientali e in difesa degli animali non reggono» dato che con le moderne tecnologie è possibile ridurre o annullare il rumore «con sistemi di luci biologiche e senza scoppi».

«L’unico dubbio che abbiamo – concludono i forzisti – è se la decisione sia stata presa per incompetenza o per pigrizia. Il risultato non cambia: a rimetterci saranno i monzesi».