Patronale di san Giovanni a Monza: messa solenne con il cardinale Ravasi

Sarà il cardinale Gianfranco Ravasi a presiedere la solenne celebrazione nel duomo di Monza in occasione della solennità della natività di san Giovanni Battista, compatrono della città e patrono della basilica. Sabato 24 giugno la messa si aprirà alle 10.30, con la solenne processione del capitolo del duomo, seguito dal cardinale Ravasi.

La funzione eucaristica sarà anche quest’anno preceduta dalla cerimonia di immissione di un nuovo canonico all’interno del capitolo del duomo. Si tratta di don Riccardo Brena, già parroco nelle parrocchie della comunità pastorale di Marcallo, Mesero e Boffalora, nella città metropolitana di Milano, dallo scorso settembre nominato parroco della parrocchia ospedaliera di San Gerardo.

Patronale di Monza: l’ingresso del nuovo canonico

Il nuovo canonico sarà accolto dai confratelli alle 10.15. Il decano e arciprete del duomo, monsignor Silvano Provasi, leggerà il decreto di nomina firmato dall’arcivescovo e consegnerà al nuovo canonico la mozzetta, da indossare sopra la cotta, e il medaglione con l’effige dell’agnello mistico, insieme al testo delle costituzioni capitolari. A questo punto si procederà all’inizio della celebrazione ufficiale, scortata come da tradizione dal corpo degli alabardieri, che proprio al termine della celebrazione riceveranno sotto il portico dell’arengario la benemerenza cittadina del Giovannino d’oro.

L’ultima immissione di un nuovo canonico risale allo scorso anno quando venne nominato membro del capitolo don Enrico Marelli, parroco della comunità pastorale San Francesco già da settembre del 2021. «I nuovi parroci vengono accolti nel capitolo non immediatamente dopo alla guida della nuova parrocchia, ma dopo qualche mese – spiega l’arciprete, monsignor Silvano Provasi -. I preti del duomo sono canonici di diritto, mentre i parroci delle comunità pastorali di Monza e del decanato sono canonici aggregati». Sull’altare celebreranno monsignor Provasi con il cardinale Ravasi, mentre i canonici siederanno intorno negli scranni destinati proprio ai membri del capitolo.

Patronale di san Giovanni: i giorni precedenti

Quest’anno saranno ricordati in particolare due canonici: don Luigi Bandera, a sessant’anni dalla sua ordinazione, e don Eugenio Dalla Libera per i cinquant’anni di sacerdozio. La festa patronale per san Giovanni è iniziata giovedì con il concerto della Cappella musicale che si svolgerà in duomo. Venerdì sera, alle 18.30, messa vigiliare, sempre in duomo, durante la quale sono stati ricordati gli anniversari di ordinazione sacerdotale.