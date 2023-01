Monza, alla fine San Fruttuoso avrà la palestra: dalla riqualificazione dell’ex bocciodromo di via Iseo

La nuova palestra di San Fruttuoso, a Monza, si farà. Ad annunciarlo sono stati gli assessori Viviana Guidetti e Marco Lamperti, ospiti mercoledì 18 gennaio della riunione della consulta di quartiere. Il progetto – hanno anticipato gli amministratori – sarà inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, che sarà ufficializzato la prossima settimana.

Monza, alla fine San Fruttuoso avrà la palestra: da ex bocciodromo a casa dello sport del quartiere

Non si tratta di una nuova costruzione ma della riqualificazione dell’ex bocciodromo di via Iseo. La struttura, oggi decisamente sottoutilizzata, ospita gli allenamenti del volley, ma dopo la riqualificazione sarà destinata a diventare la casa dello sport nel quartiere.

Monza, alla fine San Fruttuoso avrà la palestra: soddisfazione della consulta

Una notizia che è stata accolta con grande soddisfazione dai membri della consulta e dai cittadini presenti alla riunione. Il progetto di una riqualificazione dell’impianto di via Iseo era già stata avanzata più volte proprio dalla consulta, che aveva presentato questo tipo di soluzione in opposizione al progetto (sostenuto dalla precedente giunta Allevi) di una palestra multisport che sarebbe dovuta sorgere sul campo di via Valosa di Sotto.

Monza, alla fine San Fruttuoso avrà la palestra: progetto entra nel piano triennale delle opere pubbliche

«I lavori potrebbero iniziare già il prossimo anno – ha spiegato Lamperti – Per ora l’importante è inserire il progetto nel Piano triennale delle opere pubbliche, e poi daremo inizio all’iter burocratico di progettazione. Sarà una vera palestra, un impianto sportivo a disposizione del quartiere, diverso dal progetto della tensostruttura che doveva sorgere in via Valosa, che non abbiamo mai ritenuto adeguato. Questa palestra sarà certamente più strutturata».

Il finanziamento per la realizzazione dell’opera non deriverà dalla medesima fonte ipotizzata per il cantiere di via Valosa, «ma le coperture economiche ci sono», ha assicurato Lamperti.

Monza, alla fine San Fruttuoso avrà la palestra: la commissione sport della consulta

La notizia della prossima riqualificazione dell’ex bocciodromo, e della conseguente rinuncia di ulteriore consumo di suolo da parte dell’amministrazione per la realizzazione della palestra, è stata accolta con particolare soddisfazione dalla commissione sport della consulta, che da mesi ha avviato un dettagliato dossier su tutte le strutture sportive presenti nel quartiere a disposizione delle società.

«Abbiamo interpellato anche i dirigenti Uisp che abbiamo accompagnato in via Iseo per un sopralluogo – hanno spiegato i membri della commissione – Ci hanno confermato che dopo le opportune modifiche il campo sarà regolamentare e quindi utilizzabile per le partite dei tornei ufficiali. Inoltre la nuova palestra potrà essere utilizzata tutto il giorno, dalla mattina alla sera, perché non si trova all’interno di una scuola, quindi a disposizione dei cittadini anche nelle ore scolastiche. Ora aspettiamo al più presto un sopralluogo anche dei tecnici del Comune per dare finalmente inizio al progetto».