Monza, 6 giugno: la città celebra San Gerardo, tra liturgia, ciliegie e arte

La Chiesa e la città di Monza ricordano giovedì 6 giugno san Gerardo dei Tintori. La festa liturgica si apre con le lodi comunitarie nella chiesa parrocchiale alle 8.30.

Monza, 6 giugno: la città celebra San Gerardo, la messa solenne chiude l’anno santo gerardiano

La solenne celebrazione delle 10.30, presieduta da don Donato Ogliari, abate di San Paolo fuori le mura a Roma, chiuderà ufficialmente l’anno santo gerardiano. Alla messa delle 18.30, celebrata sempre nella chiesa parrocchiale, parteciperanno i sacerdoti nativi e quelli che hanno svolto il loro ministero sacerdotale in San Gerardo. La recita della compieta alle 22.30 chiuderà la lunga giornata di preghiera. Per tutto il giorno la chiesa resterà aperta per accogliere i fedeli.

La festa religiosa proseguirà anche venerdì con la messa delle 18.30 in suffragio dei defunti della parrocchia. Alle 21 il concerto letterario chiuderà le celebrazioni.

Monza, 6 giugno: la città celebra San Gerardo, mostra concorso in Galleria civica

È fissata per l’8 giugno, alle 17, l’inaugurazione della mostra concorso “San Gerardo. La santità sulle rive del Lambro”, allestita nella sala della Galleria civica.

Monza, 6 giugno: la città celebra San Gerardo, bancarelle e ciliegie intorno alla chiesa

Giovedì per tutto il giorno si potranno trovare in via San Gerardo e largo Esterle le tradizionali bancarelle con le ciliegie e i prodotti di enogastronomia e artigianato (attenzione ai divieti di sosta attivi per l’occasione).

E si rinnova anche la tradizione della statua del santo calata nel Lambro sotto il ponte di San Gerardino.

Per tutto il giorno resterà aperta anche la cappella all’interno dell’oasi di San Gerardino.

Monza, 6 giugno: la città celebra San Gerardo, visita guidata ai Musei Civici

Una speciale visita guidata è in programma ai Musei Civici: alle 21. Un solo celebre quadro, esaminato con attenzione grazie alla guida, permetterà di conoscere letteralmente “vita, morte e miracoli” di Gerardo, sullo sfondo della città medievale con i suoi monumenti, i suoi contrasti, la sua vita quotidiana. Ingresso: 6 euro a persona; 4 euro persona con disabilità; gratuità per un accompagnatore di visitatore con disabilità. La visita dura circa un’ora e mezza. Info e prenotazioni sul sito del museo.