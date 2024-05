Experience Monza: ecco il programma dell’estate in città

Non un grande evento, ma un centinaio di iniziative di portata ridotta distribuite tra giugno e agosto: è la filosofia alla base di “Experience Monza – la tua estate in città”, il contenitore di concerti, spettacoli, visite guidate, appuntamenti culturali e sportivi promossi dal Comune e da parecchie associazioni.

Il programma delle manifestazioni, che potrebbe essere ulteriormente arricchito, sarà aperto sabato primo giugno dalla biciclettata “Pedala coi lupi” che partirà alle 21.30 dalla cascina San Fedele, nel Parco.

Experience Monza: l’estate in città senza fuochi

Nell’estate monzese, ancora una volta orfana dei fuochi di San Giovanni, spicca la Rievocazione storica di sabato 8 giugno: la giornata sarà tra le più intense della stagione con il mercato medievale all’arengario, il corteo dei figuranti, lo spettacolo della Compagnia dei Folli in piazza Duomo, rappresentazioni e concerti. «Quest’anno presenteremo una novità – afferma l’assessore al marketing territoriale Carlo Abbà – stiamo lavorando a un piano di sviluppo del corteo per i prossimi tre anni».

Il 14 giugno nel cortile del liceo Nanni Valentini inizierà il Cinema sotto le stelle mentre le band giovanili saranno le protagoniste del secondo Monza Live Sound Festival che sarà inaugurato il 23 giugno in piazza Roma e, successivamente, animerà diversi luoghi. A luglio tornerà la rassegna Nonsoloclown: tra le particolarità dell’estate 2024 spicca il laboratorio per bambini “Giallo notturno” in programma il 18 luglio ai Musei civici. Potrebbero destare qualche curiosità i tornei di bridge sotto l’arengario.

Experience Monza: l’invito al turismo

La programmazione sarà veicolata dalla foto di un concerto davanti alla Villa reale riflessa negli occhiali di una donna che rimandano al bollo rosso del logo rinnovato di Monza. «È un’immagine nuova, più moderna – spiega Abbà – il nostro obiettivo è quello di invitare le persone a venire in città non per assistere a un solo evento, ma perché troveranno sempre qualcosa. Stiamo cercando di rinforzare il nome di Monza come città turistica». La campagna di comunicazione sui social, aggiunge, punta ad attrarre visitatori, compresi gli stranieri, da città racchiuse nel raggio di una quarantina di chilometri tra cui Milano, Como, Lecco e Bergamo. «I dati del primo trimestre del 2024 – prosegue l’assessore – confermano la crescita costante di presenze iniziata una decina di anni fa. Un aspetto importante è l’incremento degli stranieri, passati dal 24-25% degli ospiti al 27%».

La scelta della giunta di puntare su tanti eventi diffusi piuttosto che su una unica manifestazione di grande richiamo è condivisa da Confcommercio, come ha precisato il segretario Alessandro Fede Pellone. Il programma di “Experience Monza” è pubblicato sul portale turismo.monza.it.