Monza: ecco la Rievocazione Storica, l’evento 2024 legato a San Gerardo

Figuranti in costume, un mercato medievale sotto i portici dell’Arengario, sbandieratori e falconieri. Monza è pronta a fare un salto indietro nel tempo con la 43esima edizione della Rievocazione Storica Monzese ideata da Ghi Meregalli. Quest’anno l’evento sarà legato a San Gerardo, il co-patrono di Monza, e alla fondazione dell’ospedale. Infatti, è stato scelto come titolo “1174 – 2024. Nell’ospedale di Gerardo, 850 anni di cura e devozione”.

Monza: ecco la Rievocazione Storica, il programma di sabato 8 giugno

Il “dies festus” da segnare in calendario è sabato 8 giugno. Già alle 16 piazza Roma si trasformerà in una piazza del mercato con artigiani, oggetti, lavorazioni tipiche del periodo medievale. I falchi volteggeranno sopra l’antico palazzo comunale e anche i più piccoli potranno imparare a farli volare. Un gruppo di sbandieratori al ritmo dei loro tamburi annuncerà il corteo e lo spettacolo della sera. Alle 21 i figuranti sfileranno per le vie del centro fino ad arrivare in piazza Duomo.

Qui, all’ombra della basilica, è previsto il consueto spettacolo con attori, trampolieri, acrobati, danzatori e cantori medievali. Dulcis in fundo, l’esibizione della Compagnia internazionale dei Folli di Ascoli Piceno che culminerà con il volo della colomba di Teodolinda sul pallone aerostato.

Monza: ecco la Rievocazione Storica, l’accesso al duomo contingentato e su prenotazione ma c’è il maxischermo

L’accesso a piazza Duomo è contingentato per motivi di sicurezza, in ottemperanza alle leggi nazionali, su prenotazione (fino a esaurimento posti). Per garantire a tutti la visione, sarà collocato in piazza Trento e Trieste un maxischermo che trasmetterà in diretta ogni momento della rappresentazione. Lo schermo entrerà in funzione a partire dalle 16 con immagini di repertorio delle passate edizioni della rievocazione.

Quest’anno, come hanno sottolineato il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore al marketing territoriale Carlo Abbà, la manifestazione ha voluto “allargarsi” occupando più giorni. Alcuni figuranti hanno partecipato a febbraio alle celebrazioni per l’850° anniversario della fondazione dell’ospedale San Gerardo e poche settimane fa alla manifestazione “Monza in fiore”. In questi giorni alcuni negozi del centro storico hanno esposto una selezione degli abiti che saranno indossati durante la sfilata.

Monza: ecco la Rievocazione Storica, le vetrine e il prologo del 7 giugno

E insieme agli ammiratori non sono mancati potenziali compratori come una turista inglese che, “innamorata” del costume di Teodolinda, ha chiesto alla titolare del negozio che lo esponeva il prezzo di vendita. Ma, purtroppo per lei, la signora ha dovuto fare ritorno alla corte di Re Carlo in abiti borghesi.

Venerdì 7 giugno ci sarà un gustoso prologo in piazza Trento e Trieste dove alle 19 si potrà gustare il risotto alla luganega grazie alla collaborazione dell’associazione Produttori di Luganega Monza.

Quest’anno alla Rievocazione storica monzese, che gode del contributo del Comune di Monza e di Regione Lombardia, del patrocinio della Camera dei Deputati e dell’apporto di diversi sponsor, si sono aggiunti nuovi gruppi, desiderosi di portare il loro entusiasmo e le loro competenze, il liceo artistico Valentini e l’istituto comprensivo Sant’Andrea di Biassono.

«In passato la rievocazione era una tradizione della città – sottolinea Ghi Meregalli – Oggi è un patrimonio dell’intera Brianza e ciò mi rende felice e orgogliosa».