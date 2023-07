Maltempo: Misinto, delibera per chiedere lo stato di emergenza

Misinto approverà una delibera di giunta con cui chiedere a Regione Lombardia lo stato di emergenza per calamità naturale. Lo fa sapere il sindaco Matteo Piuri alla vigilia del consiglio comunale di mercoledì sera e commentando i danni provocati dal maltempo che ha colpito la Brianza questa settimana.

Nella serata di lunedì, poco dopo il temporale, Piuri ha effettuato un sopralluogo in paese insieme all’onorevole Fabrizio Sala per valutare i danni e gestire e organizzare la macchina dei soccorsi.

Misinto, il sindaco: “La situazione è grave”

“La situazione dopo i temporali degli scorsi giorni è grave – ha spiegato Piuri – Per quanto riguarda i danni ad edifici pubblici da una prima stima potrebbero aggirarsi intorno ai 200mila euro, mentre per i privati parliamo di milioni di euro, ne sapremo di più venerdì, data limite per comunicare i danni. Centinai di migliaia di metri quadri di tetti sono danneggiati, per non parlare delle migliaia di metri quadri di pannelli solari o fotovoltaici inevitabilmente distrutti. La zona più colpita del paese è stata certamente la frazione di Cascina Nuova”.

Misinto, criticità nella gestione dei rifiuti: chieste aperture straordinarie piattaforma ecologica

Tra le maggiori criticità spicca la gestione dei rifiuti. Un monitoraggio effettuato con un drone ha evidenziato la presenza di tonnellate di materiale che deve essere rimosso in tempi rapidi, oltre alla messa in sicurezza delle strade e delle piazze. A questo si aggiungono i rifiuti provenienti dalle abitazioni e dalle aziende che hanno subito danni. Per questo sono state chieste aperture straordinarie della piattaforma ecologica.

Misinto, il sostegno di Fabrizio Sala per il territorio

“Lo scenario che ci siamo trovati davanti è terribile – ha dichiarato Fabrizio Sala – Mi faccio promotore delle richieste dei cittadini di Misinto, anche a livello nazionale, e cercherò di far sentire la voce loro e di tutti i cittadini brianzoli che sono in grande difficoltà”.

Sala e il sindaco hanno voluto ringraziare i soccorsi: “Ci teniamo a ringraziare i volontari civici, la Protezione Civile e tutti i cittadini che insieme si sono prodigati per mettere velocemente in sicurezza le situazioni più critiche”.

“Ai cittadini chiedo di avere un po’ di pazienza e, per quanto possibile la massima collaborazione, come fatto fino ad ora”, conclude Piuri.