Lissone: al Bosco Urbano abbandonato anche un divano

Il sarcasmo, soprattutto sui social, potrebbe prendere il sopravvento, ma l’ennesimo sfregio ambientale compiuto ai danni del parco urbano di Lissone lascia esterrefatti. Fra gli arbusti spunta un divano a due posti, sedute comprese. Altro che fiori e vegetazione rigogliosa, ignoti hanno considerato il parco al pari di una piattaforma ecologica. Unanime lo sdegno espresso dai cittadini e in particolare da coloro che da tempo segnalano situazioni di inciviltà o incuria rilevati tra i sentieri dell’area di via Bottego.

Lissone: al Bosco Urbano raccolta differenziata, scarti edili e pezzi di carrozzeria

L’abbandono di rifiuti purtroppo non si arresta e, quasi settimanalmente, chi si reca nel polmone verde di Lissone fotografa o segnala materiali sversati da ignoti. Ancora di recente al parco urbano sono stati trovati sacchi della raccolta differenziata, scarti edili, ma anche pezzi di carrozzeria o indumenti. Sino al divano di pochi giorni fa. Il rispetto dell’ambiente passa anche dalla prevenzione: in tal senso sempre più persone sollecitano controlli e interventi mirati per scongiurare, anche con l’ausilio di attrezzature tecnologiche, il peggioramento di una situazione che danneggia il territorio e le sue peculiarità ambientali più apprezzate.

Lissone: al Bosco Urbano

In parole povere, insomma, serve individuare e punire i responsabili di azioni che, commesse presumibilmente nelle ore notturne, continuano a suscitare rabbia nella popolazione ed in tutti coloro che, con senso civico, auspicano un repentino cambio di rotta.