Soddisfazione dell’amministrazione di Giussano per il servizio del vigile ecologico

Prorogato su tutto il territorio di Giussano il servizio del vigile ecologico, attivato nella seconda metà del 2021 su volontà dell’amministrazione Citterio, con gestione operativa affidata a Gelsia Ambiente. Da settembre 2021 a giugno 2022 sono stati condotti 595 accertamenti, con una media di circa 60 al mese. Numeri che hanno spinto la giunta comunale a deliberare la prosecuzione del servizio sin qui avviato in maniera sperimentale. Anche grazie a questa figura specializzata, il Comune ha infatti raggiunto l’obiettivo di un ancor più puntuale monitoraggio del territorio in materia di igiene urbana, intervenendo e sanzionando comportamenti in palese violazione con le norme relative alla raccolta rifiuti.

Vigile ecologico: i numeri del servizio



«Il risultato della raccolta differenziata si mantiene costante attorno all’80 per cento, a dimostrazione dell’attenzione che la cittadinanza presta al tema della raccolta dei rifiuti. Purtroppo, permane la mancanza di senso civico di una ristretta minoranza che continua ad interpretare il rifiuto non come una risorsa, ma come un ingombro del quale liberarsi senza alcun rispetto per le regole e per gli altri cittadini. Va in questa direzione il ruolo del vigile ecologico: individuare i responsabili che agiscono incuranti delle norme e sanzionarli. Si tratta di un servizio prezioso, in grado di ripagarsi da solo, che aiuta a far rispettare il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani», hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessore con delega all’ambiente Giacomo Crippa. Come detto, gli accertamenti condotti da Gelsia Ambiente da settembre 2021 a giugno 2022 sono stati 595, con una media di circa 60 accertamenti al mese. In precedenza, gli accertamenti ambientali erano stati 159 nel 2019, 30 nel 2020 e 247 nel 2021. Nei primi otto mesi di servizio del vigile ecologico, ovvero da settembre 2021 ad aprile 2022, sono stati effettuati 460 accertamenti, per un totale di 107 verbali elevati.

Vigile ecologico: cosa fa nel concreto



Il vigile ecologico è presente a Giussano dal settembre del 2021: si tratta di un operatore specializzato che viene incaricato da Gelsia Ambiente nel controllo dei sacchi segnalati come non conformi e di ispezionare quelli abbandonati così da risalire ai proprietari. A livello operativo, il compito del vigile ecologico è anche quello di verificare le infrazioni fra le quali il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori o in contenitori non conformi e il mancato rispetto delle modalità di raccolta. Si tratta di una vigilanza a 360 gradi, che comprende anche il controllo degli abbandoni indiscriminati.