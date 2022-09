Monza: finita la prima mappatura dei rifiuti abbandonati

Si è concluso venerdì 16 settembre, il terzo sopralluogo condotto dai volontari del Controllo di vicinato di Monza per verificare lo stato di degrado in cui versano alcune delle strade della città segnalate dai cittadini attraverso il form per la mappatura dei rifiuti.

Monza: terza tappa nei quartieri San Fruttuoso, San Biagio-Cazzaniga e Libertà

La terza tappa ha interessato i quartieri San Fruttuoso, San Biagio – Cazzaniga e il quartiere Libertà, ma molte altre sono state le strade visitate da inizio settimana da Roberto Civati, referente del Controllo di vicinato.

Il tour alla ricerca delle discariche a cielo aperto e dei luoghi maggiormente colpiti dal fenomeno dello sversamento abusivo dei rifiuti era iniziato il 13 settembre. La prima tappa ha interessato i quartieri San Rocco, San Damiano, Sant’Albino, Cederna e Regina Pacis. Poi è stata la volta dei quartieri San Carlo e San Giuseppe e Triante e infine le zone verificate nell’ultima uscita di controllo.

Monza: il Controllo del Vicinato ha segnalato le vie più critiche

Per orni tappa Civati ha segnalato le vie maggiormente sporche e le situazioni più critiche, documentando la segnalazione anche con diverse foto scattate sul posto, e avvisando ogni volta gli uffici comunali preposti e la ditta Sangalli incaricata del ritiro dei rifiuti. Ma non solo. Il tour è stato anche l’occasione per verificare l’efficacia delle segnalazioni fatte all’impresa Sangalli, intervenuta a ripulire le strade dopo le notifiche inviate grazie alla mappatura dei rifiuti in città.

«Ora restiamo in attesa di un nuovo aggiornamento della mappa – spiega Roberto Civati – lasceremo passare un altro mese prima di organizzare nuove verifiche».