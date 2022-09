Roncello: abbandona la spazzatura, ma viene incastrato da uno scontrino

Abbandona rifiuti nei campi ma lascia lo scontrino nel sacchetto: la Polizia Locale di Roncello individua l’autore e scattano denuncia e sanzione. È andata a buon fine l’operazione portata avanti nei giorni scorsi dalla Polizia Locale per contrastare il malcostume dell’abbandono dei rifiuti. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni gli agenti si sono recati sul posto e, effettuati i controlli nei sacchetti abbandonati, sono riusciti a risalire all’autore del gesto grazie alla presenza dello scontrino. Una dimenticanza che gli costerà cara perché come da prassi sono subito partite le procedure che potranno portare a una sanzione e anche a una denuncia.

Roncello: abbandona la spazzatura e la soddisfazione del sindaco

Questo è però solo l’ultimo dei numerosi casi di abbandono rifiuti a Roncello. Solo lo scorso mese gli agenti sono entrati in azione ben sei volte individuando nella maggior parte dei casi anche gli autori: «Dopo un anno di sforzi congiunti con la Polizia Locale e la Protezione Civile di Roncello quest’anno abbiamo iniziato a raccogliere i frutti – spiega il primo cittadino roncellese Cristian Pulici -. Questi sono frutto di un’incessante lavoro di monitoraggio su tutto il territorio,. Una volta accertata la presenza di materiale abbandonato si effettuano controlli o sullo stesso oppure attraverso utilizzo di fototrappole. Entrambe le opzioni ci permettono tante volte di risalire agli autori. O perché nei sacchi buttati vengono lasciati degli indizi che ci riportano a loro, come in questo caso, o perché vengono incastrati dai filmati. Ora siamo ben preparati». Il primo cittadino spiega che l’attività di monitoraggio contro questo malcostume proseguirà incessantemente: «Per noi è diventata ormai una priorità perché, purtroppo, gli episodi sono troppi. Tutti questi abbandoni si risolvono in un costo di smaltimento che andrà a pesare sulle tasche della comunità contribuenti. Senza contare il danno ambientale: gran parte dei rifiuti abbandonati non sono biodegradabili o lo sono nel lungo termine. Noi dobbiamo proteggere e avere cura del nostro territorio e tutelare anche le imprese che lavorano i campi agricoli». A preoccupare l’amministrazione anche il fatto che gli autori degli abbandoni siano tante volte i roncellesi stessi: «Il 50% delle persone che abbiamo individuato purtroppo risiedono in paese – chiude Pulici -. Onestamente è un comportamento che fatico a comprendere. Come detto i rifiuti abbandonati vanno a pesare sul costo della Tari della comunità, quindi anche a loro, e oltretutto abbiamo una piattaforma ecologica funzionante e con un gruppo di volontari sempre disponibili ad aiutare la cittadinanza».