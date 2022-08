Meda, portici inagibili per degrado e pericolosità: ordinanza per la chiusura dopo i vandalismi

Chiusi da mercoledì 3 agosto a Meda i portici fra corso della Resistenza e via Gagarin, per una situazione di degrado e pericolosità. La Polizia Locale con un’ordinanza ha disposto la chiusura del tratto dei portici situati fra corso Della Resistenza e via Gagarin a causa dello stato di degrado e di pericolosità creatosi a causa di ripetuti atti vandalici compiuti in orari notturni da parte di comitive di ragazzi. Rifiuti abbandonati e soprattutto la presenza di grate e lamiere divelte, che possono rappresentare fonti di alto rischio per l’incolumità pubblica, hanno reso necessario questo provvedimento. Si procederà ora alla definizione di una regolamentazione definitiva di quest’area, con l’applicazione di misure e di dispositivi di controllo volti a scongiurare nuovi danneggiamenti. La Polizia Locale, sempre attenta a recepire fondate richieste provenienti dal territorio, è intervenuta su segnalazioni provenienti da alcuni cittadini.