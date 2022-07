Lesmo, abbandonati abusivamente materassi e reti alla rotonda della chiesa

Abbandonati reti e materassi alla rotonda della chiesa di Lesmo. Nella giornata di lunedì 25 luglio sono state ritrovate in via Marconi proprio in centro alcune componenti di un letto in uno dei punti più trafficati del paese. È presumibile che alla base di tutto ci sia qualche persona incivile, che ha deciso di lasciare in bella mostra reti e materassi da buttare.

Lesmo, abbandonati materassi e reti e l’intervento della Protezione Civile

Molti gli automobilisti che hanno notato i materiali appoggiati lungo la rotatoria e per questo è stata allertata l’amministrazione. Sul posto si sono presentati il coordinatore della Protezione Civile Romeo Dorin e l’assessore all’Ecologia Pino Franchini che hanno rimosso gli ingombranti rifiuti. Più complicato è risalire all’autore del gesto anche perché le telecamere della zona non sono funzionanti.