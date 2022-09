La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate è stata impegnata domenica 11 settembre nel pomeriggio nel recupero di un gattino rimasto incastrato all’interno di un tubo corrugato di una cabina elettrica nelle vicinanze della casa di cura “Giovanni Paolo II” in via Buonaparte, a Limbiate. Il felino è stato recuperato in buone condizioni e affidato alle cure del personale ATS.