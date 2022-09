Villasanta: lo scoiattolo salvato diventa la mascotte dei bambini

Se l’è vista brutta il piccolo scoiattolo accolto pochi giorni fa nel parco della Ghiringhella, a Villasanta.

L’animale era stato trovato in pessime condizioni da due bambini villasantesi che lo hanno notato steso sull’asfalto. La mamma dei due ragazzini ha deciso quindi di rivolgersi a Bruno Galimberti, ex presidente dell’associazione e instancabile volontario che da anni si prende cura degli uccelli e dei tanti animali che abitano la piccola oasi verde a San Fiorano.

Villasanta: scoiattolo salvato, le cure di Bruno Galimberti della Ghiringhella

Da subito le condizioni dell’animale sono parse disperate ma Galimberti ha iniziato comunque a prendersi cura del piccolo roditore, nutrendolo all’inizio solo con piccole gocce di latte somministrate con la siringa e poi con nocciole sminuzzate e pezzi di mela. In pochi giorni lo scoiattolo ha ripreso a nutrirsi da solo e a muoversi nella gabbietta che gli ha fatto da culla, sistemata all’interno del parco.

«In poco tempo è diventato l’attrazione del parco – ha raccontato Galimberti – i bambini vengono per informarsi sulle sue condizioni e per vedere i suoi progressi. A breve, quando si sarà ristabilito completamente, verrà lasciato libero».

Villasanta scoiattolo Secondo Ghiringhella

Villasanta: scoiattolo salvato, si chiama Secondo

Ora che sta meglio lo scoiattolo ha anche un nome. Si chiama Secondo, per distinguerlo da Primo, lo scoiattolo arrivato prima di lui al parco della Ghiringhella, e che ha scelto come suo habitat.

Villasanta: scoiattolo salvato protagonista della Festa dei Remigini dell’11 settembre

Il piccolo Secondo sarà il protagonista indiscusso della Festa dei remigini in programma domenica 11 settembre all’interno del parco pubblico di via Buozzi. Un momento di gioco e incontro dedicato ai piccoli che lunedì 12 settembre affronteranno il loro primo giorno di scuola. L’appuntamento per i remigini è a partire dalle 16.

Verranno proposti ai bambini giochi e tante storie con protagonisti gli animali che abitano il parco: il pappagallo Francesca, il gallo Oreste e ora anche lo scoiattolo Secondo. Sarà la volontaria Giusy Sorte a trasformare la vicenda dell’ultimo arrivato in una delle tante favole home made che i volontari narrano ai bambini durante gli incontri.