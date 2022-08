Lissone si schiera ancora una volta nella lotta contro l’abbandono degli animali

Un altro grande segnale del Comune di Lissone che si mostra ancora una volta sensibile a una tematica delicata qual è l’abbandono degli animali. Difatti, come vi abbiamo raccontato nel mese scorso, l’amministrazione comunale si era espressa in merito girando un video presso il Bosco Urbano della città, con protagonisti il sindaco di Lissone, Laura Borella, e l’assessore al benessere dell’animale, Carolina Minotti, in compagnia di due cani: un video di sensibilizzazione per lanciare un appello contro l’abbandono estivo degli animali con il claim “Io non ti abbandono”. Ma non solo. Lissone, ancora una volta, ha risposto presente aderendo alla campagna anti-abbandono, intitolata “Con te”, promossa da ENPA con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul fenomeno dell’abbandono degli animali d’affezione.

Il Comune ha aderito alla campagna promossa da ENPA

Questo il messaggio della campagna di comunicazione “Con te”. Sempre diffusa a livello nazionale dall’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali – e promossa dalla sezione di Monza Brianza in tutti i Comuni del territorio brianzolo. L’iniziativa invita a prendersi cura dei propri amici a quattro zampe anche durante il periodo estivo.

Il messaggio della campagna di comunicazione “Con te”

«Gli animali che entrano a far parte della nostra vita donano amore, creando un rapporto indissolubile, per questo l’abbandono è causa di grande sofferenza per loro – hanno spiegato con una nota da Palazzo – Un messaggio che il Comune di Lissone ha fatto proprio, condividendo la campagna informativa per combattere il triste fenomeno degli abbandoni estivi di animali».