L’amministrazione di Lissone contro l’abbandono estivo degli animali

Il sindaco di Lissone, Laura Borella, e l’assessore al benessere dell’animale, Carolina Minotti, girano un video al Bosco Urbano della città in compagnia di due cani per lanciare un appello contro l’abbandono estivo degli animali. Il Comune promuove (anche così) la campagna “Io non ti abbandono” che vede come testimonial d’eccezione il primo cittadino ed il suo assessore alla partita. Insieme, si sono recate nel polmone verde della città in compagnia di bellissimi cani. «Siamo qui per parlare di un tema importante, un problema sentito anche sul nostro territorio: abbandonare un animale, ricordiamo, è un reato penale» dice il sindaco. «Non abbandonateli perché loro non lo farebbero mai» aggiunge l’assessore Minotti. «Vero, Gilda? Vero, Lapo?» concludono i due amministratori, guardando negli occhi i cani: «Anche loro, sono d’accordo!».

Comune di Lissone: i numeri del fenomeno dell’abbandono



Un messaggio video di pochi minuti per ricordare quanto anche a Lissone la piaga dell’abbandono sia purtroppo un fenomeno avvertito. «Ogni anno sono circa 130mila gli animali abbandonati, tra cui oltre 80mila cani e 50mila gatti -spiega il sindaco Borella-, in estate il fenomeno dell’abbandono si intensifica. Molte persone per godere della loro vacanza, abbandonano il proprio animale senza scrupoli. L’abbandono è crudeltà, sofferenza, inciviltà, ma soprattutto è un reato». Il video realizzato dal sindaco e dall’assessore al benessere animale vuole sensibilizzare la comunità lissonese ad avere rispetto e cura degli amici a quattro zampe. «Con la speranza che il fenomeno dell’abbandono sia sempre più lontano da noi» conclude Borella.

Comune di Lissone: anche un ufficio per i diritti degli animali



Il Comune di Lissone ha quindi lanciato la campagna con tanto di claim “Io non ti abbandono“. Un Comune da anni particolarmente attento alle tematiche del benessere animale tanto da aver approvato anni fa un regolamento comunale ad hoc ed un Ufficio Diritti Animali, attivo dal 2017 in collaborazione con le associazioni animaliste e protezionistiche, dove è possibile non solo presentare segnalazioni, ma anche avanzare proposte e richieste all’amministrazione comunale.