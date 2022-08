Paderno Dugnano: Parco Lago Nord infestato dalle tartarughe, arrivano le multe

Adesso a Paderno Dugnano arrivano le multe per le tartarughe. Da qualche mese i laghetti del Parco Lago Nord sono diventati una specie di ricovero di tutte le tartarughe abbandonate della zona. Chiunque, tra il Nord Milano e la Brianza, si voglia disfare del proprio amico con quattro zampe e un carapace, ha preso la consuetudine di andare a farlo nel Lago Nord. Risultato: gli animali di qualsiasi varietà, anche esotica, ma tutte di acqua dolce, si sono impossessati letteralmente di uno dei due specchi d’acqua, quello più stagnante, e hanno iniziato ad aggredire i piccoli delle altre specie. Diventando le padrone del posto. Le notizie per immagini Video Guarda altri video Paderno Dugnano: l’invasione di tartarughe nel Parco Lago Nord A Paderno Dugnano il Parco Lago Nord è infestato dalle tartarughe, il Comune lancia una campagna informativa e arrivano le multe. L’intervista. Guarda altri video

Parco Lago Nord infestato dalle tartarughe, campagna di informazione del Comune

A questo punto, il Comune ha deciso di lanciare una campagna di informazione completa di affissioni, con la quale si invita la gente a non farlo. Perchè per quanto si tratti di un gesto ritenuto innocuo da chi lo pratica, è una violazione di legge punita con pesanti sanzioni pecuniarie e detentive (il possesso di tartarughe di terra e d’acqua deve essere denunciato). L’abbandono delle tartarughe palustri, considerate tra le specie più invasive al mondo da qualche tempo è un problema grosso per l’ecosistema del parco.

Parco Lago Nord infestato dalle tartarughe, gli appelli

Il sindaco Ezio Casati invita a contattare Regione Lombardia se non si riesce più ad accudire le tartarughe. E intanto anche lo staff del parco invita alla responsabilità i frequentatori.