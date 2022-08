Due volpi investite vicino al Parco di Monza e un’anatra salvata a Biassono

Le città meno affollate dovute al periodo agostano non hanno impedito che animali selvatici, con ogni probabilità “abitanti” del parco, fossero vittime di incidenti anche mortali.

È successo a due esemplari di volpi nei giorni scorsi, investite a uccise a pochi giorni di distanza probabilmente dalle auto in transito accanto alle mura del parco, e ritrovate da alcuni passanti che non hanno potuto fare altro che contattare le autorità competenti.

Due volpi investite e un’anatra da Mc Donald’s

È andata meglio a un’anatra adulta, ritrovata la sera del 18 agosto mentre vagava impaurita nel parcheggio del ristorante McDonald’s di Biassono. I passanti vedendola hanno allertato i volontari dell’associazione Caniemici odv di Seregno che sono intervenuti a recuperare l’animale. L’anatra la mattina seguente è stata poi affidata alle cure del Centro recupero animali selvatici Stella del Nord della Provincia di Lecco, gestito dalla Leidaa. Per l’anatra tutto è andato a buon fine. In attesa dell’arrivo degli esperti veterinari del Cras l’animale è stato momentaneamente sistemato in una scatola con accanto un po’ di acqua. Diversa e ben più drammatica è stata invece la sorte delle due volpi trovate senza vita accanto al parco.

Due volpi investite e la tutela degli animali selvatici

Storie come questa sollevano, ancora una volta, il problema della mancanza (più volte denunciato dalle associazioni animaliste) di un Centro per la tutela e l’assistenza degli animali selvatici che sia presente anche a Monza, magari proprio all’interno del parco, dove tanti di questi animali vivono e si stabiliscono.

La norma vigente impone che di debba chiamare la stazione della Polizia provinciale o i carabinieri forestali quando si avvista un animale selvatico ferito o anche deceduto. Spesso ad intervenire nel recupero di queste specie sono anche i volontari dell’Enpa e della Leidaa monzese.