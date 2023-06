“Le sono caduti i soldi”: tentativi di truffa ai bancomat, carabinieri di Seregno mettono in guardia

Una scusa e… zac: via i soldi appena prelevati o la tessera bancomat. Da alcuni giorni ad agire sul territorio del Seregnese sarebbero un uomo e una donna e i carabinieri della Compagnia di Seregno, che stanno indagando dopo le segnalazioni di cittadini, invitano a prestare la massima attenzione. Le vittime sarebbero soprattutto anziani: i tentativi di truffa avverrebbero appunto agli sportelli bancomat. La coppia, dopo aver fatto avvicinare le vittime agli Atm e atteso l’avvio delle operazioni di prelievo, le distrarrebbero con una scusa per cercare, talvolta con successo, di sottrarre il denaro contante o la carta bancomat in uscita dal distributore.

Seregno, ecco come agiscono i truffatori del bancomat

Per distrarre la vittima, la maggior parte delle volte uno dei due malviventi getterebbe a terra una banconota di piccolo taglio dicendo alla vittima designata di averla perduta così da farle voltare lo sguardo e magari raccoglierla, mentre il secondo si impossesserebbe della carta bancomat o dei soldi erogati per poi fuggire.

“Si raccomanda sempre di diffidare della presenza di altre persone nelle vicinanze degli sportelli bancomat, soprattutto di chi ci avvicina mentre stiamo compiendo un’operazione” dicono dall’Arma invitando sempre, in un caso sospetto, a interrompere il prelievo in corso premendo l’apposito tasto “annulla operazione” e chiamare il “112”.