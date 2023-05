Acquista una PlayStation su un marketplace ma è una truffa

Acquista una PlayStation 5 sul marketplace di un social network, ma a casa, dopo aver fatto il bonifico, non ha mai ricevuto niente. Per questa ragione un brioschese di 52 anni si è rivolto ai carabinieri della stazione di Besana Brianza ed ha denunciato per truffa un 23enne, cittadino di origine cossovare residente a Castel Volturno in provincia di Caserta. L’idea era quella di fare un regalo al figlio, in realtà quello che voleva essere una sorpresa si è poi trasformata in una disavventura.

Acquista una PlayStation su un marketplace: nei guai un 23enne residente in Campania

Il brianzolo aveva trovato l’offerta conveniente (la console giochi nuova normalmente costa 550 euro) e dopo aver contatto il venditore gli aveva prontamente fatto il pagamento attraverso un bonifico per 180 euro. L’uomo, residente in Campania, una volta ricevuta la somma ha smesso di rispondere ai messaggi e alle chiamate del brianzolo e si è volatilizzato. Il truffatore non si è nemmeno scomodato ad inviare il classico “pacco” alla Totò con all’interno un mattone ma è solo sparito facendo perdere le sue tracce. Il brioschese dopo aver atteso qualche giorno, sperando di vedersi recapitare il suo acquisto, si è poi rivolto agli uomini dell’Arma nella vicina stazione di Besana Brianza per denunciare l’accaduto. Il cossovaro è stato denunciato a piede libero per truffa.