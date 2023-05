I finti carabinieri truffano a Ornago un anziano, rubando 250 euro

Si sono presentati al cancello di casa, in via Burago, a Ornago, verso le 11 del 5 maggio scorso, racconterà poi la vittima, vestiti da carabinieri. Lui, vedendo due in “divisa” si è precipitato loro incontro e quindi, sentendo le loro richieste, supportate dal fatto di appartenere all’Arma, li ha fatti accomodare in casa. Probabilmente i due lestofanti si sono guardati bene dall’esibire tesserini di riconoscimento, il fatto di “esibire” una divisa taroccata per loro erano già credenziali indiscutibili.

I finti carabinieri truffano e il solito “copione”

Una volta all’interno della casa ecco che hanno sciorinato la solita storia dei problemi idrici, del gas e della sicurezza. Fatto sta che subito dopo hanno sollecitato il poveretto a riporre oggetti di valore e denaro in contante all’interno del frigorifero, questo per preservare il tutto da eventuali “contaminazioni”. Quando l’uomo ha finito di mettere tutto il denaro (circa 250 euro) nel frigorifero, per i due delinquenti è stato un gioco imboccare la parte finale della messinscena che prevedeva, come da copione, la distrazione della loro vittima l’appropriazione del denaro messo al fresco e, visto che avevano fatto trenta, hanno deciso di fare anche trentuno impossessandosi anche di uno smartphone e, per non farsi mancare nulla, anche del telecomando del sistema di allarme dell’abitazione.. Quindi, insalutati ospiti, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Ai carabinieri della Compagnia di Vimercate, quelli veri, questa volta, chiamati dalla moglie del poveretto, che intanto si era reso conto di essere rimasto vittima di un’ennesima truffa, non è rimasto che dare qualche parola di conforto e invitarlo in caserma, a Bellusco, a presentare la denuncia. Contro ignoti.