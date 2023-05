Luce e gas, il progetto contro le truffe online: 4 milioni di vittime in Italia

Sono 4 milioni gli italiani vittime di una truffa o tentativo di truffa nell’ambito delle bollette luce e gas, con un aumento, rispetto all’anno precedente, del 28%, un danno che stimato conta 1,2 miliardi di euro. I numeri sono emersi grazie all’indagine di Facile.it che insieme all’associazione Consumerismo No Profit ha spinto ad unire le forze e competenze per dare vita al progetto Stop alle Truffe.

Il primato di casi spetta al Nord Ovest, con una percentuale dell’11,6%, e quasi 6 persone su 10 hanno dichiarato di non aver denunciato l’accaduto (58%).

Luce e gas, il progetto contro le truffe online: il finto call center e le false e-mail

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire a tutti gli italiani un sito web (www.stopalletruffe.it) dove trovare strumenti concreti per riconoscere i rischi ed evitare di cadere in una truffa. All’interno del sito sarà possibile trovare articoli, video, guide, podcast e approfondimenti con la spiegazione di tutti i vari segnali di pericolo e di quanto sia semplice individuarli prima che sia troppo tardi.

L’indagine ha messo in evidenza come l’ambito di luce e gas sia quello più colpito dai truffatori che usano spesso il telefono o il porta a porta. Tra le modalità emerge che il finto call center è lo strumento più utilizzato per questo genere di frodi, mentre in un caso su cinque il truffatore ha bussato direttamente alla porta di casa della vittima. Non mancano le false e-mail o un finto sito web mentre, dall’altra parte, cala l’utilizzo delle app di messaggistica istantanea e dei social network.

Luce e gas, il progetto contro le truffe online: vittime tra 35 e 44 anni

Sono interessanti i dati relativi ai profili di chi è stato truffato, o comunque ha subito un tentativo di frode: i rispondenti hanno età compresa dai 35 ai 44 anni e fa riflettere come sempre più vittime denuncino la frode per ragioni psicologiche “ingenuo per esserci cascato” o “non volevo che i familiari lo scoprissero”.

«Complici l’aumento dei prezzi e la voglia di risparmiare, sono sempre più frequenti i tentativi di truffa ai danni delle famiglie in ambito luce e gas; pertanto, insieme a Consumerismo No Profit, abbiamo voluto lanciare questo progetto che ha l’obiettivo di educare i consumatori e dare loro consigli concreti su come riconoscere e prevenire le truffe e, nel caso se ne sia già finiti vittima, denunciare l’accaduto e rimediare alla frode subita – spiega Mario Rasimelli, Managing Director Luce e Gas di Facile.it – Mettiamo al servizio dei consumatori le nostre esperienze per dire, tutti insieme, Stop alle truffe.».