Incidente frontale a Giussano, due feriti

Incidente frontale a Giussano nella serata di lunedì 7 agosto. È successo in via Alberto da Giussano, all’altezza via Piave, le poco dopo le 20.30. Due le persone ferite. Si tratta dei due uomini, 38 e 54 anni, al volante delle auto che si sono scontrate per cause al vaglio dei carabinieri di Verano Brianza.

Incidente frontale a Giussano: sul posto vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri

Sul posto i vigili del fuoco con due mezzi da Seregno e Lissone, l’ambulanza dell’Avis Meda e un’altra della Croce Bianca di Giussano che era di passaggio come scuola guida e si è fermata in supporto. Ad allarmare i testimoni anche lo sviluppo di fumo da una delle auto, probabilmente però conseguenza dello scoppio degli air bag.

Incidente frontale a Giussano, feriti non gravi in ospedale

Fortunatamente non gravi le conseguenze per gli automobilisti, trasportati in ospedale in codice verde per accertamenti. Chiusa al traffico fino al termine dei rilievi la strada in entrambe del direzioni.