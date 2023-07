Monza, fugge dall’incidente con due feriti (di Muggiò): brianzolo rintracciato e denunciato

Al momento non è chiaro il motivo della presunta fuga senza prestare soccorso, dopo un incidente stradale con due feriti, uno dei quali in condizioni mediamente gravi, da parte di un 40enne brianzolo rintracciato e segnalato dalla Autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In sinistro è avvenuto domenica 30 luglio in serata, attorno alle 21.30 in viale Cesare Battisti, all’incrocio con via Boito, a Monza.

Monza, incidente in viale Battisti: conducente di una Volkswagen si allontana

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale due auto, per cause ancora al vaglio, si sono scontrate in modo frontale-laterale: conducente e passeggera di una Fiat Panda, entrambi 45enni, di Muggiò, hanno avuto la peggio, entrambi sono rimasti feriti e trasportati il primo in codice giallo il secondo in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Il conducente del veicolo coinvolto, una Volkswagen T-Cross, il 40enne brianzolo, apparentemente illeso, si sarebbe invece allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso salvo essere rintracciato e identificato poco più tardi.

Monza, incidente con presunto pirata della strada: “Positivo al pre test alcol ma nei limiti di legge”

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale che si sono occupati dei rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza oltre che un equipaggio della Guardia di Finanza che ha preliminarmente gestito la viabilità. Il conducente della Volkswagen è stato sottoposto a pre test per stabilire l’eventuale assunzione di alcol “con esito positivo ma nei limiti di legge” dicono dal Comando della Polizia locale.