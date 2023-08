Grave incidente a Cornate, i due giovani motociclisti sono fuori pericolo

Non sono più in prognosi riservata i due 18enni coinvolti nel grave incidente di giovedì 27 luglio. I due ragazzi si erano scontrati in moto mentre percorrevano la via Matteotti verso l’una di notte. Il ragazzo ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese è stato trasferito in buone condizioni nel reparto di medicina, mentre il suo coetaneo è stato spostato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato inizialmente curato in rianimazione nel nosocomio monzese.

Grave incidente a Cornate e lo scontro frontale

I due centauri erano stati trasportati in codice rosso nelle due strutture sanitarie con due elisoccorsi. I due motociclisti, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenuto sul luogo dell’incidente, si sarebbero scontrati frontalmente dal momento che viaggiavano in direzioni opposte sulla carreggiata.