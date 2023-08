Monza: auto si ribalta in via della Birona, grave ragazza di 18 anni

Quando i vigili del fuoco e le ambulanze sono arrivati hanno trovato l’auto ribaltata sul fianco sinistro, nella carreggiata opposta al senso di marcia. Una dinamica al vaglio della polizia locale di Monza con all’origine forse la velocità elevata.

Monza: auto si ribalta in via della Birona, due persone a bordo

Grave incidente nella serata di domenica 6 agosto in via della Birona, nella parte finale del tunnel della Sp 6 in direzione di viale Elvezia. A bordo due persone e una ragazza di 18 anni, che viaggiava al posto del passeggero, ha riportato le conseguenze più gravi: trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. L’allarme è scattato poco prima delle 21.30.

Monza: auto si ribalta in via della Birona, codice giallo per 25enne al volante

Al volante un 25enne ricoverato in codice giallo. Entrambi nati a Monza, risultano residenti in provincia.