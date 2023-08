Incidente sulla Statale 36: auto contro il new jersey a Verano Brianza

Transito su una sola corsia sulla Statale 36 in direzione nord all’altezza di Verano Brianza intorno alle 13 per un incidente che ha coinvolto una sola vettura, finita contro il new jersey centrale.

Incidente sulla Statale 36: automobilista in ospedale

L’uomo al volante, 74 anni, è stato trasportato in ospedale a Desio in codice giallo. La dinamica sarà chiarita dalla Polstrada di Monza sul posto insieme ai soccorsi e ai vigili del fuoco di Lissone e Seregno. L’automobilista, cosciente e sceso dalla macchina autonomanente, è stato investito anche dallo scoppio dell’airbag.

Incidente sulla Statale 36: code in direzione nord

L’incidente in corsia di sorpasso non ha avuto le conseguenze gravi di quello di martedì, quando una persona scesa da un’auto in panne in superstrada è stata investita, ha creato comunque ripercussioni sul traffico con code che si sono allungate fino a Seregno fino alla rimozione del mezzo.