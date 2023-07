Bovisio Masciago: contro un’auto in sosta e poi si ribalta, nuovo incidente in corso Italia

Nuovo, pericoloso ribaltamento di un’auto in corso Italia a Bovisio Masciago, nella prima mattinata del 27 luglio. E a questo punto il problema della sicurezza di questo rettilineo che dalla Comasina conduce al centro città si fa di urgente attualità. È successo alle 8 in corso Italia all’altezza del civico 77.

Bovisio Masciago: nuovo incidente in corso Italia, coinvolto un 62enne residente in città

Incidente Bovisio corso Italia

Un uomo di 62 anni, residente a Bovisio, in arrivo dalla tangenziale sud del Comune di Cesano Maderno al volante di una Mini Cooper, ha svoltato al semaforo in corso Italia per dirigersi verso il centro cittadino. Forse distratto, si è accorto all’improvviso che stava andando a sbattere contro una Opel Corsa in sosta sul lato destro della strada. Immediato il tentativo di contro sterzare per rimettersi in carreggiata. L’auto si è ribaltata proprio al centro della strada. Comunque non è riuscito ad evitare l’impatto con la vettura in sosta, causando danni anche alla Opel, di proprietà di una cittadina della zona. L’automobilista è uscito quasi incolume dall’abitacolo e all’arrivo dei soccorsi ha rifiutato il ricovero, attendendo sul posto l’arrivo del carro attrezzi per la rimozione della macchina.