Statale 36, incidente a Carate Brianza: grave uomo investito, era sceso dall’auto in panne

Una persona è stata investita ed è in gravi condizioni per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 1 agosto sulla Statale 36 in direzione sud all’altezza di Carate Brianza. L’allarme è scattato poco dopo le 13.30.

Statale 36, incidente a Carate Brianza: quattro veicoli coinvolti

Tre auto coinvolte e un furgone, quattro le persone soccorse e una trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale di Monza e le squadre Anas insieme alle due ambulanze, automedica e all’elisoccorso: l’equipe medica ha seguito il paziente più grave in ambulanza.

Statale 36, incidente a Carate Brianza: uomo investito da un furgone, l’auto era in panne

Secondo una prima ricostruzione, riferita anche dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di un uomo investito ad alta velocità: la sua auto sarebbe rimasta in panne ed è stato investito da un furgone in transito. I rilievi della Polstrada monzese sono in corso.

È stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza con trauma cranico, al torace, bacino e a una gamba.

Soccorsa anche una donna al volante dell’auto, portata a Desio in codice verde come anche un altro uomo. Un altro automobilista è stato soccorso ma non trasportato.

Statale 36, incidente a Carate Brianza: superstrada chiusa in direzione sud

Pesanti le ripercussioni sul traffico: bloccato, con superstrada chiusa, in direzione sud e su una corsia in direzione nord.