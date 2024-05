L’allerta meteo è arrivata sui telefoni dei residenti in zona Arcore alle 12.30, ma il temporale questa volta è stato più veloce delle previsioni e ha sorpreso la Brianza intorno all’ora di pranzo con un primo forte rovescio che ha interessato l’area a nord di Monza, causando qualche problema nella zona della Valle del Seveso. Qui si sono registrate diverse chiamate ai soccorsi, una quindicina in prima battuta, per allagamenti strade, box e taverne con mobilitazione dei vigili del fuoco.

Meteo Monza e Brianza: nuova allerta per temporali forti, fino a martedì pomeriggio

In ogni caso era, ed è, previsto un nuovo peggioramento dal pomeriggio di lunedì 20 maggio fino al pomeriggio di martedì 21 maggio con precipitazioni anche intense nella notte e nella mattina di martedì.

L’attenzione dei Comuni è sui corsi d’acqua – Lambro e Seveso, ma anche Molgora e Tarò – per il rischio di problemi idraulici. Per questo motivo l’invito è a prestare attenzione e prendere precauzioni.

Meteo Monza e Brianza: nuova allerta per temporali forti, tregua a metà settimana poi di nuovo fino a giovedì

Una tregua è prevista per la giornata di mercoledì fino al pomeriggio, quando sono attesi nuovi temporali che continueranno fino a giovedì.