Incidente a Lentate, finisce con l’auto in un campo: 42enne soccorso in codice giallo

Un automobilista 42enne è stato soccorso in codice giallo nella serata di sabato 30 dicembre, a Lentate sul Seveso, dopo che per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo della sua vettura finendo in un campo laterale alla Nazionale dei Giovi. Il sinistro stradale è accaduto attorno alle 20.

L’auto finita nel campo a Lentate (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Incidente a Lentate: con l’auto fuori strada, 42enne in codice giallo all’ospedale di Como

Sul posto, oltre a personale inviato dal 118 su un’ambulanza, anche i vigili del fuoco del Comando provinciale per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza con due autopompe dal distaccamento volontario di Lazzate e dal distaccamento di Seregno e un carro fiamma di Seregno volontari. Il 42enne, una volta fuori dall’abitacolo, è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.