Monza, la carambola con l’auto in fiamme durante un inseguimento dei carabinieri

Sarebbero stati inseguiti dai carabinieri di Treviglio i due automobilisti che, nella serata di mercoledì 20 dicembre, a Monza, in via Buonarroti, hanno innescato una carambola che ha visto coinvolte complessivamente cinque vetture.

Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo tutto sarebbe partito da un controllo stradale operato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Treviglio, attorno alle 19, lungo la ex Statale 42, alle porte del paese bergamasco.

Monza, lo schianto e la fuga a piedi di due persone incappucciate tuttora ricercate

Quando ai conducenti di due utilitarie, poi risultate rubate, è stata mostrata la paletta, avrebbero premuto sull’acceleratore.

Ne è seguito un inseguimento di trenta chilometri prima lungo la A4, imboccata a Capriate, direzione Milano, finché i fuggitivi, forse per evitare di restare imbottigliati nel traffico, hanno lasciato la autostrada all’altezza di Monza. Poi lo schianto, in via Buonarroti, contro altre auto, posteggiate e in transito, con una delle loro vetture che, a causa dello scontro, ha preso fuoco. Nel frattempo, pare incappucciati, i due sono scappati a piedi facendo perdere, per ora, le loro tracce, ricercati dall’Arma. Potrebbe trattarsi di topi d’appartamento.