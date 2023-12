Monza: carambola tra cinque auto in via Buonarroti, una prende fuoco

Incidente stradale con cinque vetture coinvolte (parcheggiate e in transito), una delle quali ha preso fuoco, attorno alle 19, a Monza, in via Michelangelo Buonarroti. Sul posto si sono portate due ambulanze e un’automedica inviate dal 118 oltre che i vigili del fuoco e i carabinieri. Per tre automobilisti coinvolti per i quali si erano mobilitati i soccorsi, come riporta l’agenzia emergenza urgenza non è stato necessario il trasporto all’ospedale.

La scena dell’incidente (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Incidente stradale a Monza, tre persone soccorse

Dalla centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono state inviate sul posto un’autopompa dalla sede centrale di Monza, un carro fiamma dal distaccamento volontario di Lissone e un’autobotte dal distaccamento volontario di Vimercate.