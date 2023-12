Incidente a Cesano Maderno, con la Mini finisce sulla scalinata del sottopasso della ferrovia

Con la sua Mini è finito a testa in giù lungo le scale del sottopasso della stazione ferroviaria di Cesano Maderno, in via Santo Stefano. Il singolare incidente è accaduto nella notte di giovedì 21 dicembre, poco prima delle 2.

La scena dell’incidente (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Sul posto è intervenuto personale di soccorso con una ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso oltre che i vigili del fuoco del Comando provinciale con un’autopompa dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago. Non ci sarebbero state conseguenze per il conducente.